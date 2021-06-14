Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
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Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Karaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Parkında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Burada konuşan Şahin, Jandarma teşkilatı kuruluşunun 182. yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Başarılarla dolu 182 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız."

Törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, daire müdürleri ile askeri erkan katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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