Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümünde Vali Güner'e Ziyaret
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Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümünde Vali Güner'e Ziyaret

Jandarma Teşkilatı'nın 182. Kuruluş Yıl Dönümünde Vali Güner'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Sinan Güner, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünde İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz ve jandarma personelini makamında kabul etti.

Vali Sinan Güner, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünde İl Jandarma Komutanı J. Alb. Fahri Semiz ve jandarma personelini makamında kabul etti.

Jandarma Teşkilatının sahip olduğu 182 yıllık birikim ve tecrübe çerçevesinde bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonrada gece gündüz demeden kamu düzeninin korunmasında, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanmasında üzerine düşen her görevi hakkıyla yerine getireceğine ayrıca tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Koronavirüsle mücadele kapsamında göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı tüm teşkilat mensuplarına bir kez daha teşekkür eden Vali Güner, Jandarma Teşkilatının 182. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kaynak: Habermetre

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