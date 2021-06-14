Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü Rize'de kutlandı

Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Rize'de Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Ardından İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dedebağı, Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Dedebağı, beraberindeki personelle Rize Valisi Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehrin çeşitli yerlerine tanıtım afişleri asılırken şehit ve gazi çocukları askeri personel tarafından ziyaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı