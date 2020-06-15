Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı - Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmaları
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Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı - Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmaları

Afyonkarahisar'da Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı dolayısıyla Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmaları gerçekleştirildi.

15.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:21

Afyonkarahisar'da Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı dolayısıyla Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmaları gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksinde bulunan Geleneksel Türk Okçuluğu salonunda düzenlenen yarışmalar takımlar ve bireysel kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmalara 25 sporcu katılırken, yarışmalarda İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ve İl Jandarma Komutanlığı personeli de yarıştı.

Geleneksel Türk Okçuluğu eğitmeni Kemankeş Burçin Yener Oruç, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı etkinlikleri kapsamında Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmaları düzenlediklerini söyledi.

18 metre mesafeli bu yarışlara katılımı pandemi dolayısıyla 25 kişi ile sınırladıklarını kaydeden Oruç, şöyle konuştu:

"Geleneksel okçuluk denilince zaten ilk akla gelen Türk okçuluğu. Ecdadımızın bu konudaki başarısı dile destandır. Bununla ilgili birçok hikaye de vardır. Afyonkarahisar'da da bu konuda son yıllarda önemli gelişmeler var. Okçuluk ile ilgili her türlü ekipman yapılabilmektedir."

Yapılan yarışmaların sonunda takım kategorisinde Jandarma Üçoklar Geleneksel Okçuluk takımı birinci, Mareşal Geleneksel Okçuluk takımı ikinci, Gökbörü Geleneksel Okçuluk takımı da üçüncü oldu.

Bireysel Kategori ise Erkan Çalışkan birinci, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez ikinci, Ahmet Turan ise üçüncü oldu.

Jandarma Teşkilatı'nın 181. yılı - Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmaları

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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