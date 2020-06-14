Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kent Meydanında düzenlenen törende İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş ve askeri personel 181. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşma ile program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA