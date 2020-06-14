Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıldönümü
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.
14.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 14.06.2020 15:27
Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü dolayısıyla Karabük'te çelenk sunma töreni düzenlendi.
Kent Meydanında düzenlenen törende İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş ve askeri personel 181. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından yapılan konuşma ile program sona erdi. - KARABÜK
Kaynak: İHA