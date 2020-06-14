Jandarma Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı Van'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı programla kutlandı.

Van'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katıldığı programla kutlandı.

Valilik önünde düzenlenen program, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Yiğit ve beraberindekiler Vali Bilmez'i makamında ziyaret etti.

Bilmez, Jandarmanın 181. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak Tuğgeneral Yiğit ve beraberindekilerle bir süre görüştü.

Kutlama programına, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında kimse davet edilmedi.

Kaynak: AA