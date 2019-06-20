Siirt'te Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, yaptığı konuşmada, etkinliklere katılan herkese teşekkür etti.

Jandarmanın her zaman milletin yanında yer aldığını belirten Atabay, şöyle konuştu:

"Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan jandarma teşkilatımız, kuruluşundan bu güne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş. Türkiye Cumhuriyetin bölünmez bütünlüğünü koruması milletimizin huzur ve güveni ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır."

Törende, özel eğitimli köpek timleriyle gösteri yapıldı.

Jandarma konulu çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, standların gezilmesiyle sona erdi.

Vali Ali Fuat Atik, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fezi Kenansarı, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA