Jandarma teşkilatı 182 yaşında
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Jandarma teşkilatı 182 yaşında

Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı - Haberler | Güncel

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, teşkilatın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video yayımladı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, teşkilatın 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir video yayımladı.

Komutanlık, ayrıca yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 700. Yüzyıl Ortaokulu öğrencilerine kapılarını açtı. Öğrencilere, jandarmanın icra ettiği faaliyetler hakkında bilgilendirme yapıldı ve hediyeler verildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuruluş tarihi olan 1839'dan bu yana daima toplumun huzur ve güvenliği için gayret gösteren Türk jandarması, hukukun üstünlüğü ve insan hak ve hürriyetleri çerçevesinde bireyin, kurumların ve mülkiyet haklarının gözetildiği, özgürlük için güvenlik yaklaşımıyla toplum destekli bir asayiş hizmetinin sunumunu temel amaç edinmiştir. Bu çerçevede, vizyonu doğrultusunda, 'insan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda saygın, güvenilir, kaliteli hizmet sunan örnek kolluk kuvveti olmak' için çalışmalarını gelecekte de sürdürecektir."

Jandarma teşkilatı 182 yaşında
Jandarma teşkilatı 182 yaşında
Jandarma teşkilatı 182 yaşında
Jandarma teşkilatı 182 yaşında

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Baklacı

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