Jandarma Teşkilatı 182 Yaşında
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Jandarma Teşkilatı 182 Yaşında

Jandarma Teşkilatı 182 Yaşında
Habermetre - Haberler | Toplum

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran ve beraberindeki heyet Valimiz Sayın İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. Yıldönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran ve beraberindeki heyet Valimiz Sayın İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, bu yıl 182. Kuruluş Yıldönümünü kutlayan Jandarma Teşkilatının kurulduğu günden itibaren özveri ile görev yaptığını söyledi.

Jandarma Teşkilatının, tarihinden aldığı güç ve ilhamla kurulduğu günden bu yana halkımızın huzuru, devletimizin bekası, milletimizin birlik ve beraberliği için yüksek vazife şuuruyla görev yapmaya devam ettiğini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın; "Jandarma Teşkilatımız, geçmişten günümüze taşıdığı bilgi birikimiyle kanunların kendisine verdiği yetkiler çerçevesinde halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, yurdumuzun iç ve dış tehditlerden korunması için çalışmakta, özellikle terör unsurlarına karşı verdiği mücadeleyi başarıyla sürdürmektedir. " dedi.

Bu önemli görevleri ifa sırasında, teşkilat mensuplarının şehitlik veya gazilik mertebesine ulaştığını ifade eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bu anlamlı gün vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. " şeklinde konuştu.

Ziyaret, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran'ın Sayın Valimize faaliyetleri hakkında bilgiler vermesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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