Jandarma Teşkilatı 181 yaşında
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Jandarma Teşkilatı 181 yaşında

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Jandarma Teşkilatı 181 yaşında
14.06.2020 13:08 | Son Güncelleme: 14.06.2020 13:12

İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. Yıldönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. Yıldönümü dolayısıyla Kayseri'de bir dizi etkinlik düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, etkinlik kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Etkinlik kapsamında daha sonra Kartal Şehitliği ziyaret edildi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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