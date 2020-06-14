Jandarma Teşkilatı 181. yaşında
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Jandarma Teşkilatı 181. yaşında

Karabük'te Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Jandarma Teşkilatı 181. yaşında
14.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:28

Karabük'te Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Kuraş ve teşkilat mensupları katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tören, Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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