Jandarma Teşkilatı 181. yaşında Antalya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü törenle kutlandı.

Antalya'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü törenle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında maske takılarak ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Atatürk anıtına çelenk sunan İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Tekin Aktemur, yaptığı açıklamada, yurt genelindeki salgın önlemleri nedeniyle kutlamaların kısıtlı tutulduğunu belirti.

Jandarma olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Aktemur, tüm şehitleri ve ebediyete intikal eden jandarma personelini yad ederken, gazilere de şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA