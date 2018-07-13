Bitlis'te, Teröristin Nefes Kesen Yakalanma Anı Kamerada!
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, sağ olarak ele geçirilen teröristin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
1'i SAĞ 4'Ü ÖLÜ TOPLAM 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri sağ, 4'ü ölü olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.
TERÖRİSTİN GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Sağ olarak ele geçirilen teröristin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. -
YORUMLAR (2)
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HAPSE ATIP NE BESLİYOSUNUZ . . . . SIKIN KAFASINA GEBERSİN ORADA KANSIZLAR.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ula yil 2018 hala kiroistani kuramadiniz butun kafirlerin yardimina ragmen!! boyle gebereceksiniz itlerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır