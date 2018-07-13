Bitlis'te, Teröristin Nefes Kesen Yakalanma Anı Kamerada!

Bitlis'te, Teröristin Nefes Kesen Yakalanma Anı Kamerada!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, sağ olarak ele geçirilen teröristin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda sağ olarak ele geçirilen teröristin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

1'i SAĞ 4'Ü ÖLÜ TOPLAM 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda biri sağ, 4'ü ölü olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTİN GÖZALTINA ALINDIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sağ olarak ele geçirilen teröristin gözaltına alındığı anların görüntüleri ortaya çıktı. -

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