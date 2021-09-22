Jandarma tarihi eser niteliğinde kutsal kitap ele geçirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarma tarihi eser niteliğinde kutsal kitap ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Jandarma tarihi eser niteliğinde kutsal kitap ele geçirdi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarihi eser olduğu tahmin edilen 2 adet İbranice yazılı kutsal kitap ele geçirdi.

ADIYAMAN GÖLBAŞI (İHA) - Adıyaman'da jandarma ekipleri tarihi eser olduğu tahmin edilen 2 adet İbranice yazılı kutsal kitap ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Adıyaman Gölbaşı Belören beldesinde ikamet eden yabancı uyruklu A.S. isimli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ve piyasaya satmaya çalıştığını tespit etti. Jandarma tarihi eser niteliği taşıyan malzemeleri satmaya çalıştığı esnada şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahsın çantasında yapılan arama neticesinde 1 adet tarihi heykel figürlü obje, 2 adet tarihi dönemlere ait kutsal kitap, 1 adet tarihi döneme ait doküman ele geçirildi. Ele geçirilen kutsal kitapların İbranice yazıldığı öğrenildi. Ele geçirilen malzemeler Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli şahıs hakkında adli işlem devam ediyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömmüştü! Kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı

 40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

40 yaşındaki orman işçisinin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdığını iddia eden ailenin feryadı yürek burktu

 İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı

İşten çıkarılan iki fabrika çalışanı, güvenlik görevlisini bıçak ve satırla rehin aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Göksel Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Cristiano Mesut Özil Arda Turan Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Jandarma tarihi eser niteliğinde kutsal kitap ele geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 15:37:29. #1.17#