Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı
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Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliyi Roma dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ile birlikte yakaladı.

09.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 09.01.2020 13:04
Jandarma tarihi eser kaçaklığına göz açtırmadı

Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliyi dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ile birlikte yakaladı.


Alınan bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, tarihi eser kaçırıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, alınan ihbar ile yürütülen çalışmalarda; Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Babadat mahallesinde D.K. ve A.E. isimli şahıslar yakalandı. Ayrıca şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, Roma dönemine ait 3 adet heykel kafası ve 2 adet kadın heykeli ele geçirildi.


Öte yandan jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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