Jandarma tarafından kontrol edilen otomobilde uyuşturucu bulundu - Haberler

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Jandarma tarafından kontrol edilen otomobilde uyuşturucu bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Jandarma tarafından kontrol edilen otomobilde uyuşturucu bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin park halindeki bir otomobilde yaptıkları aramada 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekiplerinin park halindeki bir otomobilde yaptıkları aramada 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköy Mahallesi, Turgutlu-Ovacık Yolu üzerinde park halinde bulunan otomobili kontrol etti.

Otomobilde bulunan 2 kişinin uyuşturucu kullandığını tespit eden ekipler, otomobil ve şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

Yapılan arama sonucunda cam kavanoz içerisinde 10 gram, peçeteye sarılı 5 gram olmak üzere toplam 15 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa, Haberler

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