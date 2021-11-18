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Jandarma tarafından bulunan tilki doğal ortamına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Yerel

Jandarma tarafından bulunan tilki doğal ortamına bırakıldıIĞDIR Iğdır merkezde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulunan tilki, doğal ortamına bırakıldı.

IĞDIR (İHA) - Jandarma tarafından bulunan tilki doğal ortamına bırakıldı

IĞDIR Iğdır merkezde İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından bulunan tilki, doğal ortamına bırakıldı.

Iğdır'da bir tilki, yiyecek aramak için kent merkezine indi. Hayvanı Iğdır İl Jandarma Komutanlığı personelleri buldu. Tilki, Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, besleyip bakımını yaptıkları hayvanı doğal ortamına bıraktı.

Jandarma tarafından bulunan tilki doğal ortamına bırakıldı

Jandarma tarafından bulunan tilki doğal ortamına bırakıldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

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