Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı
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Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.

07.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:51
Jandarma takip etti, 2 şüpheliyi 12 kilo 870 gram esrarla yakaladı

'da ekipleri tarafından yapılan planlı çalışmada 2 şüpheli yakalandı, 12 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen 2 şüphelinin uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı belirlendi.Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliler O.D. ve C.Y'yi takibe aldı.Jandarma ekipleri tarafından bir süre takip edilen 2 şüpheli Elazığ kırsalında düzenlenen operasyonla otomobil içinde yakalandı.Araçta yapılan aramada 12 kilo 870 gram esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesinin alınıp adliyeye sevk edileceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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