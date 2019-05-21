Jandarma, Sürücüleri İftara Davet Etti

Yol uygulaması yapan jandarma ekipleri iftar kısa süre kala vatandaşları iftara davet ederek sürpriz yaptı. Daveti kabul eden vatandaşlarla jandarma personeli beraber iftar yaptılar.

Erzincan-Erzurum kara yolunda bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünde yapılan yol uygulamasında jandarma ekibi, iftar saatine kısa süre kala sürücüleri iftara davet etti.

SÜRÜCÜLER JANDARMA EKİPLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Erzincan-Erzurum kara yolunda bulunan İl Jandarma Komutanlığı önünde yapılan yol uygulamasında jandarma ekibi, iftar saatine kısa süre kala sürücüleri iftara davet etti. Jandarmanın davetini kabul eden sürücüler araçlarını park ettikten sonra iftarlarını Erzincan İl Jandarma Komutanlığında görevli askeri personel ile açtı. Sürücüler jandarma ekiplerine teşekkür etti.