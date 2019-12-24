Jandarma suçlulara göz açtırmıyor
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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Adıyaman'da, suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.

24.12.2019 13:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:14
Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

ekipleri tarafından Adıyaman'da, suça ve suçlulara göz açtırılmıyor.


Jandarma ekiplerinin yağmış olduğu uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan aranmakta olan 27 şahıs, 40 gram sentetik cannabinoid maddesi, 2 gram bonzai, tarihi eser niteliğini taşıyan 3 adet sikke, 7 adet obje, 5 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca 50 adet mermi, 11 adet av tüfeği ve 4 adet kesici alet ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken yakalanan 27 kişiden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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