Jandarma Şubat asayiş raporu: 97 tutuklama

03.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:16

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şubat ayı içerisinde 115 bin 391 şüphelinin sorgusunu gerçekleştirirken, yol uygulamalarında ise UYAP'da yakalama kaydı bulunan 541 şüpheliyi de yakaladı. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 97'si tutuklanarak cezaevinde gönderildi.



Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler şehrin güven ve huzurlu bir şehir haline getirmek için kendisine ait sorumluluk bölgesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Jandarma 2020 yılının Şubat ayı raporunu açıkladı. Yayımlanan raporda Jandarmaya ait sorumluluk bölgesinde 1-29 Şubat tarihleri arasında 612 asayiş olayının meydana geldiği ve toplamda 115 bin 391 şahsın sorgulandığı belirtildi. Jandarma yol uygulamalarında UYAP'da yakalama kaydı bulunan 541 şüpheli yakalanarak adalet önüne çıkartıldı. Bu şahıslardan 97'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şubat ayı içerisinde Jandarma bağlı narkotik timlerinin yapmış olduğu operasyonlar sonucu 460 gram kubar esrar, 402 adet ekstacy hap ve 49 gram bonzai ele geçirildi. Trafik timlerince yapılan yol kontrollerinde ise yakalanması olan 206 adet araç yakalanarak trafikten men edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA