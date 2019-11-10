Jandarma su altı ekibi 10 Kasım için Van Gölü'ne daldı

Jandarma su altı ekibi 10 Kasım için Van Gölü'ne daldı

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sualtı dalış ekibi 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Van Gölü'ne Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirdi.

10.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:33
Jandarma su altı ekibi 10 Kasım için Van Gölü'ne daldı

İl Komutanlığı'na bağlı sualtı dalış ekibi Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında 'ne Ata'ya saygı dalışı gerçekleştirdi.


Van Jandarma Komutanlığına bağlı Bot Timi Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Türkiye'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'ne daldı.Akdamar Adası iskelesi yakınlarında Ata'ya saygı dalışı yaparak Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan 6 kişilik dalış ekibi, selam vererek Atatürk'ü andı. - VAN

Kaynak: İHA
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