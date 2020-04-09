Jandarma, sosyal yardımları evlere ulaştırıyor Darende Kaymakamlığı'ndan maaş ve gıda malzemelerinin alımı Yardımların jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki köylere ulaştırılması 65 yaş üstü vatandaşlara maaş desteği ödemelerinin yapılması Vatandaşlara gıda yardımlarının dağıtılması Vatandaşların askerlere teşekkürü MALATYA -...

Darende Kaymakamlığı'ndan maaş ve gıda malzemelerinin alımı Yardımların jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki köylere ulaştırılması 65 yaş üstü vatandaşlara maaş desteği ödemelerinin yapılması Vatandaşlara gıda yardımlarının dağıtılması Vatandaşların askerlere teşekkürü MALATYA - Malatya'nın Darende ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların maaş ve sosyal yardımları jandarma ve Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla karşılanıyor. Kaynak: AA