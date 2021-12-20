JANDARMA SOKAKTAKİ CANLARI UNUTMADI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

JANDARMA SOKAKTAKİ CANLARI UNUTMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlara yardım eden jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlara yardım eden jandarma ekipleri, sokak hayvanlarını besledi.

Antalya, Konya yolu Alacabel mevkiinde kar yağışı sonrası vatandaşlara yardım eden jandarma trafik timleri, soğuktan etkilenen sokak hayvanlarını da besledi. Jandarma trafik ekipleri satın aldıkları yiyeceklerle kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını doyurdu. Jandarma trafik timleri köpekleri eliyle besledi.

JANDARMA SOKAKTAKİ CANLARI UNUTMADI

JANDARMA SOKAKTAKİ CANLARI UNUTMADI

JANDARMA SOKAKTAKİ CANLARI UNUTMADI

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

Valilik 16-21 Aralık için İstanbul'u uyarmıştı! Peki beklenen kar gelecek mi, işte yanıtı

 Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

Şiddetli kar yağışı nedeniyle 10 ilin bazı ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi

 Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

Kayıp olarak aranan tır şoförünün cesedi bulundu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title