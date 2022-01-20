Jandarma sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını ve yılkı atlarını besledi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, sorumluluk sahasında icra edilen devriye faaliyeti esnasında, sahipsiz sokak hayvanları ile yılkı atlarının beslerken, bu hayvanların yoğun kış şartlarından etkilenmemesi için ilgili belediye başkanlıkları ile gerekli koordine kurularak bakım evlerine götürülmelerini sağladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, vatandaşların da desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ