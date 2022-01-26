Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kar yağışının ardından jandarma ekipleri sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı.

SAPANCA, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kar yağışının ardından jandarma ekipleri sahipsiz sokak hayvanlarını unutmadı.

Sakarya'da kent genelinde etkisini gösteren kar yağışı sonrasında sokak hayvanları da unutulmadı. Kar yağışının yoğun olarak yaşandığı Sapanca ilçesinde jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarının yoğun olduğu alanlara yem bıraktı. Öte yandan, ekiplerin bölgeye yem bıraktıkları esnada ise sokak hayvanlarının heyecanları ise görülmeye değerdi. - SAKARYA

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Sapanca, Sakarya, kar, Yerel, Haber

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