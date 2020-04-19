Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında aç kalan hayvanları unutmadı.
19.04.2020 19:39 | Son Güncelleme: 19.04.2020 19:41
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağında aç kalan hayvanları unutmadı.
İl Jandarma ekipleri hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla birlikte, hayvan sever vatandaşlardan gelen ihbarı değerlendirerek sokak hayvanlarını tek tek besliyor. Jandarma personeli vatandaşları, yaşadıkları bölgede yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü her konuda 156 ihbar hattını arayabileceklerini belirtti.
Kaynak: İHA