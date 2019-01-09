Jandarma Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Jandarma Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Jandarma Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı.

Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen görevlerde karşılaşılan ve beslenme zorluğu çeken sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı.

Jandarmanın bu duyarlı davranışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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