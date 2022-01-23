Jandarma sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Jandarma sokak hayvanlarını besledi

Jandarma sokak hayvanlarını besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, sokak hayvanlarını besledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, sokak hayvanlarını besledi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, kar yağışının yaşandığı zor günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını unutmayarak, vatandaşlarla birlikte hayvanları besledi. Kemerburgaz'dan geçerken hayvanlara yemek bıraktıklarını söyleyen Sezer İkier, "Kemerburgaz bölgesinde çok başıboş hayvan olduğu için ben de bazen gelip geçerken denk geliyorum. Buraya kulübeler yapıldı. Elimizden geldiği kadar et, kemik getirip bırakıyoruz. Ama çok başıboş hayvan var. Duyarlı olmak lazım. İnsanlar da elinden geldiği kadar getirip bırakıyor ama ben bunun yeterli gelmediğini düşünüyorum. Daha da ileri yönelik çalışmalar olursa daha iyi olur diye düşünüyorum. Kızlarım hayvanları çok sever. O yüzden buraya devamlı gelip gidiyoruz. Jandarma Komutanlığı'na da çok teşekkür ediyoruz. Bu şekilde insanlara duyurmak çok iyi olacak" şeklinde konuştu.

Sezer İkier'in eşi İlkay İkier ise, "Eşimle kızım şu anda besliyor. Ben pek gidemiyorum ama onlar kemik falan götürüyorlar. Kapılarımızda bizim çok kedilerimiz oluyor, onları besliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Jandarma sokak hayvanlarını besledi

Jandarma sokak hayvanlarını besledi

Jandarma sokak hayvanlarını besledi

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, kar, Yerel, Haber

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