Jandarma sokak hayvanlarını besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma sokak hayvanlarını besledi

Jandarma sokak hayvanlarını besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu'da jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma timi ekiplerince, hayvanların beslenebilmesi için kent merkezinin ormanlık alanları ile ilçelerde farklı noktalara mama, yem ve su konuldu. Ekipler, devriye faaliyeti sırasında gördükleri sokak hayvanlarıyla ilgilendi, elleriyle besledikleri hayvanlara su içirdi. Özellikle hayvanların yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda dağıtım yapılırken, sağlık sorunları bulunan hayvanlara da yardımcı olundu. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlaması boyunca sokak hayvanlarına mama, yem ve su bırakacak. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Aracın tavanına oturup 'jandarma bizi kovalamaz' diyen sürücüye, jandarmadan ağır tarife
Gözü dönen gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Gözü dönen gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Tam kapanmada 'Sabri Abi' baskını! Duvarda yazan Kolpaçino repliği dikkatlerden kaçmadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Ersin Tatar Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Eda Ece Müge Anlı Burak Sergen Hakan Sabancı
Spor Gökhan Töre Ali Tandoğan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma sokak hayvanlarını besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 01:13:06. #1.15#

title