Jandarma sokağa çıkamayan engelli kadına maaşını çiçeklerle teslim etti Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastanede tedavi gören engelli vatandaşın maaşını çiçeklerle kendisine teslim etti.

Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastanede tedavi gören engelli vatandaşın maaşını çiçeklerle kendisine teslim etti.

Arnavutköy Devlet Hastanesi palyatif servisinde tedavi gören Güler Gürbüz sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle engelli maaşını çekemedi.

Gürbüz, Arnavutköy Vefa İletişim Merkezi'ni arayarak, maaşının çekilmesi için Vefa Destek Grubu personeli ve Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinden yardım istedi.

Ekipler, bunun üzerine Güler Gürbüz'ün engelli maaşını aldıkları çiçeklerle birlikte tedavi gördüğü hastanede kendisine teslim etti.

Torunlarına doğum sürprizi yapmak isteyen vatandaş için pasta ve kitap alındı

Arnavutköy Taşoluk Mahallesinde ikamet eden Asiye Biçen, 10 ve 11 yaşlarındaki iki torununa doğum günü sürprizi yapmak istedi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına takılan Biçen, Vefa İletişim Merkezi aracılığıyla jandarma ekiplerine ulaşarak, torunlarına pasta ve hediye olarak kitap almalarını istedi.

Biçen'in bu isteğini yerine getiren ekipler, pastayı ve kitapları alarak çocuklara doğum günü sürprizi yaptı.

Kaynak: AA