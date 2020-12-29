Son dakika 3. sayfa: Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı
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Son dakika 3. sayfa: Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı

29.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:14

Son dakika 3. sayfa haberine göre Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı Bilecik'ten getirdiği tabancaları Eskişehir'de satmak istedi Bilecik'ten getirdiği tabancaları Eskişehir'de satmak isteyen şahıs, jandarma tarafından alıcı kılığına girilerek suçüstü yakalandı.

Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı

Bilecik'ten getirdiği tabancaları Eskişehir'de satmak istedi

ESKİŞEHİR - Bilecik'ten getirdiği tabancaları Eskişehir'de satmak isteyen şahıs, jandarma tarafından alıcı kılığına girilerek suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in Söğüt ilçesinde ikamet eden H.Ö. elinde bulunan tabancaları satmak için Eskişehir'e geldi. Durumu haber alan jandarma ekipleri alıcı kılığına girerek şüpheliye operasyon düzenledi. Tepebaşı ilçesi Hisar mahallesinde düzenlenen operasyonda, şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, H.Ö.'nün ikametinde yapılan aramada farklı boyutlarda 8 adet hançer ele geçirildi.

Jandarma tarafından suçüstü yakalanan şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatılan H.Ö., sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika 3. sayfa: Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı
Son dakika 3. sayfa: Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı
Son dakika 3. sayfa: Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı
Son dakika 3. sayfa: Jandarma, silah satıcısını alıcı kılığına girerek yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ

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