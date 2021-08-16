Son dakika haber | Jandarma silah kaçakçısına operasyon
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Son dakika haber | Jandarma silah kaçakçısına operasyon

Son dakika haber | Jandarma silah kaçakçısına operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi.

Denizli'de silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahsa yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6 adet tabanca yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldıkları şahsa yönelik operasyon düzenledi. Merkezefendi ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 9 mm çapında 6 adet tabanca şarjörleri ile birlikte ele geçirildi.

(Fadıl Pişkin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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