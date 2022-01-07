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Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri şiddet mağduru kadınlar ve rütbeli jandarma personeli eşlerine KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma ekipleri şiddet mağduru kadınlar ve rütbeli jandarma personeli eşlerine KADES uygulaması hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Toplantıda, jandarmanın kadınların yanında olduğu vurgusu yapılırken etkinliğe katılanlara KADES baskılı ayna hediye edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı personeli tarafından 6 Ocak Perşembe günü Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde hakkında koruyucu ve önleyici tedbir kararı verilen şiddet mağduru kadınlara ve Karakol Komutanlığı rütbeli personel eşlerine KADES, Aile İçi Şiddet ve Kadına karşı şiddet konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Şiddet mağduru kadınlara 'Jandarma yalnızca kolluk kuvveti olarak değil, Jandarma rütbeli personel eşleri ile de yanlarında olduklarını hissettirmek, moral ve motivasyonlarının yükseltilmesi amaçlandı. Faaliyet bitiminin ardından şiddet mağduru kadınlara ve rütbeli personel eşlerine çeşitli ikramlarda bulunuldu. Etkinlikte, "Hayat bir ayna gibidir. Gülümserseniz o da size gülümser. Baktıkça gülümseyin." Vurgusu yapmak amacıyla KADES baskılı ayna hediye edildi. - ANTALYA

Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

Jandarma, şiddet mağduru kadınlarla beraber

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