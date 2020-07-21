Jandarma sıcaktan etkilenen sokak hayvanlarının mama ve su ihtiyacını karşılıyor Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde jandarma ekipleri, yüksek sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde jandarma ekipleri, yüksek sıcaklıkların yaşandığı bugünlerde sokak hayvanlarına mama ve su verdi.

Hava sıcaklığının 33 dereceye ulaştığı ilçede, jandarma ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı.

Kaymakam Hakan Şeker'in de katılımıyla sokakların yanı sıra kırsal araziye de giden jandarma ekipleri, aç ve susuz hayvanları elleriyle besleyerek belirli alanlara mama ve su bıraktı.

İlçe genelinde kaymakamlık öncülüğünde her hafta rutin olarak sokak hayvanlarına mama ve su dağıtılıyor.

Kaynak: AA