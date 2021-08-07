Jandarma Siber Suçlar Şubesi, provakatörlere göz açtırmadı, 66 şüpheli tespit edildi
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Jandarma Siber Suçlar Şubesi, provakatörlere göz açtırmadı, 66 şüpheli tespit edildi

Jandarma Siber Suçlar Şubesi, provakatörlere göz açtırmadı, 66 şüpheli tespit edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangın olayları ile ilgili provokatif paylaşımlar yapmak isteyen kişileri tespit etmek maksadıyla bin 742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve bin 347 web sitesini inceledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangın olayları ile ilgili provokatif paylaşımlar yapmak isteyen kişileri tespit etmek maksadıyla bin 742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve bin 347 web sitesini inceledi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 28 Temmuz 2021 tarihinde Manavgat ilçesinde ve daha sonra ülkenin farklı yerlerinde başlayan yangın olayları ile ilgili provokatif paylaşımlar yapmak isteyen kişileri tespit etmek maksadıyla bin 742 sosyal medya hesabı ile sosyal medya haber sayfaları ve bin 347 web sitesini inceledi.

Sosyal medya hesaplarında açık kaynak araştırmalarına dayalı yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde TCK-216 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçu, TCK-301 Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini Devletin Kurumlarını Aşağılama, TCK-299 Cumhur Başkanına Hakaret suçlarını işlediği tespit edilen 66 şüphelinin kimliği tespit edilerek Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili kurumlarla koordine kuruldu. Sosyal medyada ya da internet ortamında gerçek dışı algı oluşturmayı hedefleyen, terör örgütleri ve illegal yapılanmaların sosyal medya faaliyetlerine destek niteliği taşıdığı yönünde haber yayını yapan 17 "haber sayfası ve web sitesinin" erişime engellenmeleri maksadıyla Sulh Ceza Hakimliğine gerekli bildirimler yapıldığı kaydedildi.

(İHA)

Jandarma Siber Suçlar Şubesi, provakatörlere göz açtırmadı, 66 şüpheli tespit edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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