Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi
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Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi

Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Eylül Pazartesi Günü başlayacak olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde okul servis aracı şoförlerine ve servis görevlilerine 'Pandemi süresince servis araçlarında aranacak hususlar' ve 'Okul servis yönetmeliğindeki değişiklikler' konusunda...

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 Eylül Pazartesi Günü başlayacak olan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı öncesinde okul servis aracı şoförlerine ve servis görevlilerine 'Pandemi süresince servis araçlarında aranacak hususlar' ve 'Okul servis yönetmeliğindeki değişiklikler' konusunda seminer vermeye başladı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilk seminer Yunusemre ilçesindeki özel bir okulun bahçesinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde servis şoförlerine ve servis görevlilerine (Hostes) verildi. 'Pandemi süresince servis araçlarında aranacak hususlar' ve 'Okul servis yönetmeliğindeki değişiklikler' konusunda verilen seminerlerin Manisa İL Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki okullarda aksatılmadan devam edeceği öğrenildi. seminer verildi.

Okul servis ihalesini tamamlayan Yunusemre ilçesindeki özel bir okulun bahçesinde verilen ilk seminerde 23 servis şoförü ve 21 servis görevlisi olmak üzere toplam 44 kişiye eğitim verildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, okul servis ihalesini tamamlayan tüm okulların şoför ve servis görevlilerine yönelik eğitimlerin aksatılmadan verileceği bildirildi. - MANİSA

Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi
Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi
Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi
Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi
Jandarma servis şoförleri ve görevlilerini bilgilendirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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