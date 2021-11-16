Jandarma Şehitler Ormanına Fidan Dikildi

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Mucur'da oluşturulan Jandarma Şehitleri Ormanına şehit aileleri ve jandarma teşkilatı personeli ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.

Mucur ilçesi Gümüşkümbet Köyü arazisinde yer alan Jandarma Şehitleri Ormanına fidan dikim programına Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Sadık Gülecen, Mucur Kaymakamı Ömer Faruk Erdem, Orman İşletme Müdürü Alper Çimen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, şehit aileleri ve jandarma personeli katıldı.

Jandarma Şehitler Ormanında fidanların toprakla buluşturulmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bilindiği gibi 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde fidanları toprakla buluşturmuştuk. Bugün de Jandarma Şehitler Ormanına şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ve jandarma teşkilatı mensuplarımızla birlikte fidan dikimi gerçekleştirdik. Daha yeşil bir Kırşehir, daha temiz bir çevre için diktiğimiz bu fidanlar ümit ediyorum ki gelecek nesiller için nefes olacaktır. Orman varlığımızı artırmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, bütün şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. " dedi.

Program, Sayın Valimizin ve katılımcıların fidanları toprakla buluşturması ile sona erdi.

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