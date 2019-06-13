Jandarma şehitler için lokma dağıttı

Jandarma şehitler için lokma dağıttı

Kilis'te, Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında stand açılırken, şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.

Jandarma şehitler için lokma dağıttı

Kilis'te, Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında stand açılırken, şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığının 180'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanında stand açıldı. Jandarma birliklerinin kullandıkları silahlar, araç ve gereçlerinin tanıtıldığı etkinlik sonrası şehitlerin ruhuna lokma dağıtıldı. Kilisli vatandaşlar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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