Jandarma Şehit kabirlerindeki bayrakları yeniledi
06.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:02
Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, jandarma bölgesinde bulunan tüm şehit mezarlarını ziyaret ederek, yıpranan ve eskiyen bayrakları değiştirdi.
Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, jandarma bölgesinde bulunan tüm şehit mezarlarını ziyaret ederek, yıpranan ve eskiyen bayrakları değiştirdi.
Yapılan açıklamada; "Jandarma bölgesinde bulunan tüm şehit mezarlarımız ziyaret edilerek bayrakları değiştirilmiştir" dendi. - ÇORUM
Kaynak: İHA