Jandarma sayesinde eşinin mezarını görüp, dua etti
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Jandarma sayesinde eşinin mezarını görüp, dua etti

ANKARA'da, oğlunun yanında kalan Fatma Çimen (90), koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıl evli kaldığı eşinin Düzce'deki kabrini ziyaret edemedi.

Jandarma sayesinde eşinin mezarını görüp, dua etti
24.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:37

ANKARA'da, oğlunun yanında kalan Fatma Çimen (90), koronavirüs salgını nedeniyle 75 yıl evli kaldığı eşinin Düzce'deki kabrini ziyaret edemedi. Jandarmada, Düzce ve Ankara arasında yaptıkları görüntülü görüşmeyle Fatma Çimen'e, eşinin kabrini görüp, dua etmesini sağladı.

Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Fatma-İbrahim Çimen çifti,75 yıl evli kaldı. İbrahim Çimen 2016 yılında vefat etti ve Aziziye Mezarlığı'na defnedildi. Çiftin oğulları Yakup Çimen, babasının vefatının ardından annesi Fatma Çimen'i yanında yaşaması için Ankara'ya götürdü. Her bayram eşinin kabrini ziyaret eden Fatma Çimen, koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram gelemedi. Annesinin üzüldüğünü gören Yakup Çimen de Düzce'deki Vefa Grubu ile irtibata geçti. Yapılan görüşmelerin ardından Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Gölbaşı İlçesi Merkez Jandarma Komutanlığı ekipler, yaşlı kadının eşinin mezarını görmesini sağladı.

Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Cezmi Kösekara ile Jandarma Astsubay Çavuş Yasemin Yünlü, Fatma Çimen'in evine, Düzce'de Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olan Jandarma Astsubay Çavuş Samet Sayın ise İbrahim Çimen'in mezarına gitti. Jandarmalar cep telefonlarından görüntülü arama yaparak, Fatma Çimen'in eşinin mezarını görmesini sağladı. Fatma Çimen eşinin mezarına bakıp dua ederek, bayrama mutlu girdi.'JANDARMA TEŞKİLATI BU İSTEĞİMİZİ KIRMADI'Annesine bayram sürprizi yapan Yakup Çimen, jandarma teşkilatının isteklerini kırmamasından çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Babam yaklaşık 4 sene önce vefat etti. 75 yıl evli kaldığı annemi mecburen yanımıza almak zorunda kaldık. Yaklaşık 3 yıldır yanımızda ve her bayram biz babamızı ziyarete götürürdük. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram kabrine götüremedik. Bizde annemizi götüremediğimiz için yetkililerden ricada bulunduk en azından babamızın kabrini görsün istedik. Jandarma teşkilatı bu isteğimizi kırmadı. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Bize bu güzel günü, bu sürprizi hazırladılar. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk. Onlara sonsuz teşekkür ederiz. Allah hepsini korusun" dedi. 

Eşinin kabrini görüntülü görüşme ile gören Fatma Çimen ise "Ben de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kuzularım. Allah askerimizi, polisimizi cümlemizi korusun. Bana bir sürpriz oldu" diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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