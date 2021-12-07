Jandarma Sakarya Nehri kenarında bulunan 40 ata el koydu

SAKARYA (AA) - Sakarya'da nehir kenarında bakımsız halde bulunan 40 ata el konuldu.

Yaklaşık 10 kişilik bir grubun Sakarya Nehri'nin Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi mevkisine bakımsız atları getirdiği ihbarını alan jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

E.H. isimli kişinin, 40 atı ticari ve yetiştirme amaçlı farklı illerden getirdiğini söylemesi üzerine durumdan şüphelenen ekipler, çevrede aramaları genişletti.

Ekipler, E.H'ye ait 54 ABL 078 plakalı araçta bıçak, masat, poşet, el kantarı (tartı), ilaç, enjektör ve demir askı gibi aletler buldu.

Bakımsız olan atlardan 5'inin yerde hareketsiz yattığını gören ekipler, Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda, atları Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Zabıta Timleri ve Arifiye İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Olayla ilgili E.H ile yanındaki akrabaları Y.Y. (40), E.H. (20), S.Y. (15), H.K. (32) ve İ.H. (25) hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

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