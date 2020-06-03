Jandarma sahte içki satıcılarına göz açtırmıyor Jandarma sahte içki satıcılarına göz açtırmıyor Ankara İl Jandarma Komutanlı ekipleri sahte alkollü içki imal ederek kaçak yollarla satış yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Jandarma sahte içki satıcılarına göz açtırmıyor

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlı ekipleri sahte alkollü içki imal ederek kaçak yollarla satış yaptığı belirlenen 1 kişiyi gözaltına aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, 4733 Sayılı Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak İlçesi Akşemsettin mahallesinde H.Y. isimli şahıs tarafından sahte alkollü içki imal ederek kaçak yollarla satış yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararı ile şahsın ev ve eklentileri ile şahsa ait araçta yapılan arama sonucunda; 5 adet 5 lt'lik bidonlar içerisinde etil alkol, 20 şişe 500 ml'lik pet şişelerde votka, 33 şişe 500 ml'lik pet şişelerde viski, 30 lt'lik bidon içerisinde 8 lt votka, 7 şişe 20 ml'lik alkollü içki yapımında kullanılan aroma, 40 adet çeşitli ebatlarda şişe kapağı, 335 adet çeşitli marka ve ebatlarda boş şişe ve 2 adet plastik huni ele geçirildi. H.Y. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA