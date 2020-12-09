Jandarma ruhsatsız silahları yakaladı
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Jandarma ruhsatsız silahları yakaladı

09.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:32
Jandarma ruhsatsız silahları yakaladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, ruhsatsız 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıkamış mülki sınırları içerisinde 5 ayrı evde bomba arama köpekleri ile yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet muşta ve silahlara ait 186 adet mühimmat ele geçirildi. Ruhsatsız silahlar, el konularak kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KARS

Jandarma ruhsatsız silahları yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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