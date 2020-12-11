Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi
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Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

11.12.2020 12:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:55
Jandarma ruhsatsız silah ele geçirdi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan bir ihbarı değerlendirerek, titiz çalışma gerçekleştirdi. Adıyaman'ın Geger ilçesine bağlı Eskikent köyünde 2 şüpheli şahsın ruhsatsız tabanca taşıdığı bilgisi üzerine yapılan arama neticesinde 2 adet ruhsatsız tabanca 2 adet şarjör ve 38 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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