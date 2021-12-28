JANDARMA RESTORANDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ - Haberler
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JANDARMA RESTORANDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin alkollü içki satılan iş yerlerini denetiminde bir restoranda 5 litre sahte viski, 5 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin alkollü içki satılan iş yerlerini denetiminde bir restoranda 5 litre sahte viski, 5 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Side mahallesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat Koml Timi, Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün ülke genelindeki alkol denetimi kapmasında ilçedeki restoran ve marketleri inceledi. Alkollü içecek satılan iş yerleri denetiminde ekipler, bir restoranda 5 litre sahte viski, 5 litre sahte rakı, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemede ekipler şüpheli İ.Ç. hakkında adli işlem başlattı. i.Ç. ifadesinde içkiyi kendi tüketmek için hazırladığını ve müşterilerine sunmadığını belirtti.

JANDARMA RESTORANDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ

JANDARMA RESTORANDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ

JANDARMA RESTORANDA SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ

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