Jandarma reflektör dağıttı
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Jandarma reflektör dağıttı

Jandarma reflektör dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, ilçede traktör kazalarını önlemek amacıyla, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında reflektör dağıttı.

Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, ilçede traktör kazalarını önlemek amacıyla, "Reflektör Tak Görünür Ol" projesi kapsamında reflektör dağıttı.

Türkiye geneli ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarını azaltmak amacı ile İçişleri Bakanlığınca "Trafikte her yıl daha iyiye" mottosu kapsamında gerçekleştirilen proje ile Bozova mahallesinde 30 adet reflektör dağıtımı yapıldı. Traktör sürücüleri jandarmanın da yardımıyla verilen üçgen reflektörleri römorklarına monte etti. Korkuteli ilçe Jandarma Komutanlığınca meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede alınmaya devam edeceği belirtildi. - ANTALYA

Jandarma reflektör dağıttı
Jandarma reflektör dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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