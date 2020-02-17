: Jandarma psikososyal çalışmalarla çocukların yüzünü güldürdü

17.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:26

Depremin yaşandığı Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü psikososyal etkinlikler çocukların yüzünü güldürüyor.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Elazığ'da yaraların sarılması için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri faaliyetlerle depremzedelere destek sunuyor.

Jandarmanın bu kapsamda oluşturduğu psikososyal destek ekipleri, köy köy dolaşarak çadırda kalan ailelerin ihtiyaçlarını belirliyor, depremin çocuklar üzerindeki etkisini gidermeye yönelik programlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Karagöz-Hacivat gibi gölge oyunu, kahvaltı faaliyeti, satranç, boyama çalışması ve sürpriz doğum günü gibi etkinlikler gerçekleştiren jandarma ekipleri, bu sayede depremin etkisini bir nebze de olsa unutan çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor.

Ekipler bu etkinliklerde "Muhammed" isimli bir çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması yaptı, katılanlara hediye verdi.

Jandarmanın kendileri için gerçekleştirdikleri çalışmalardan mutluluk duyan depremzedeler ekiplere gösterdikleri çaba dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu