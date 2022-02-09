Jandarma personelleri, doğada yaralı buldukları hayvanları koruma altına alıyor - Haberler
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Jandarma personelleri, doğada yaralı buldukları hayvanları koruma altına alıyor

İhlas Haber Ajansı, Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel
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Jandarma personelleri, doğada yaralı buldukları hayvanları koruma altına alıyor Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti.

Jandarma personelleri, doğada yaralı buldukları hayvanları koruma altına alıyor

ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı personelleri, devriye esnasında yaralı ve soğuktan etkilenmiş halde buldukları doğadaki hayvanları koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim etti.

Komutanlığın o anları paylaştığı videoda ise şu ifadelere yer verildi:

"Biz Hep Sizinleyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, devriye esnasında yaralı halde ve soğuktan etkilenmiş şekilde bulduğumuz doğadaki dostlarımızı koruma altına alarak tedavileri için ilgili birimlere teslim ettik."

Jandarma personelleri, doğada yaralı buldukları hayvanları koruma altına alıyor

Jandarma personelleri, doğada yaralı buldukları hayvanları koruma altına alıyor

Jandarma personelleri, doğada yaralı buldukları hayvanları koruma altına alıyor

İhlas Haber Ajansı / Huzeyfe Tarık Yaman - Güncel

Jandarma, Güncel, Haberler

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