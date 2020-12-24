Son dakika gündem: KASTAMONU - "Jandarma personeliyiz" diyerek dolandırıclık yapan 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: KASTAMONU - "Jandarma personeliyiz" diyerek dolandırıclık yapan 2 şüpheli yakalandı

24.12.2020 17:15 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:37

Son dakika gelişmesine göre Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp farklı illerde, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da kendilerini jandarma olarak tanıtıp farklı illerde, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Kastamonu'nun Tosya ile Çorum merkez ve Osmancık ilçelerinde dolandırıcılık vakaları üzerine çalışma başlatıldığı belirtildi.

Dolandırıcıların genellikle yaşlı vatandaşları seçtiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dolandırıcılar öncelikle yaşlı ve yalnız yaşayan vatandaşları telefonla arayarak 'bir soruşturmayla ilgili size güven timlerini gönderiyoruz' dedikleri, daha sonra mağdurların evine gelen iki kişinin kendilerini jandarma personeli olarak tanıttıkları, bir soruşturma kapsamında para ve ziynet eşyalarını kendilerine teslim edilmesini, soruşturma sonucu kendilerine teslime dileceğini beyan ederek vatandaşları dolandırdıkları tespit edilmiştir."

Yapılan araştırma sonucu, 38 suçtan kaydı bulunan ve cezaevinden izinli çıkan M.A. ile arkadaşı A.A'nın Çorum ve Kastamonu'da vatandaşları dolandırdığı tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şüphelilerin Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının sıcak takibi sonucu bir taksi ile İstanbul'a giderken yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin yanında bulunan 23 bin 685 liraya da el konulduğu kaydedildi.

Son dakika gündem: KASTAMONU - 'Jandarma personeliyiz' diyerek dolandırıclık yapan 2 şüpheli yakalandı
Son dakika gündem: KASTAMONU - 'Jandarma personeliyiz' diyerek dolandırıclık yapan 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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